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«Путь на запад»: туляк Алексей Евпятьев купил во Владивостоке машину и едет на ней домой
Фото Алексея Евпятьева

«Путь на запад»: туляк Алексей Евпятьев купил во Владивостоке машину и едет на ней домой

Путешественник выбрал оригинальный способ для того, чтобы посмотреть просторы нашей необъятной Родины.

О приключениях нашего земляка Алексея Евпятьева мы писали уже не раз – в 2020 году он за 20 дней проехал от Тулы до Байкала на своём Mitsubishi Pajero, а минувшей зимой колесил по Африке на старой доброй российской «буханке».

По словам путешественника мысль о посещении территорий восточнее Байкала стала его мечтой ещё семь лет назад.

– Шли годы, я много путешествовал по России и понимал, что на своём внедорожнике поехать до Владивостока и назад будет долго, дорого, а местами однообразно, ведь обратный путь придётся проделать по одному и тому же маршруту.

В конечном счёте, Алексей нашёл оригинальный вариант: добраться до Владивостока на поезде, купить там машину и на ней поехать в Тулу.

– Изначально было понятно, что это будет правый руль. Но что пригнать оттуда? Мне нужны четыре колеса, чтобы посмотреть страну и продать машину сразу после возвращения домой. Думал пригнать автомобиль кому-то из друзей или купить что-то из спецтехники – манипулятор, небольшой грузовик или самосвал. У этих машин высокая ликвидность.

Но время шло, а законы менялись. Вступили в силу новые правила ввоза машин из Японии, изменились суммы таможенных пошлин и утилизационного сбора. В итоге туляк решил прибрести машину на аукционе в Японии, переправить её морем во Владивосток и на ней поехать в Тулу.

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Свой выбор Алексей остановил на компактном кей-каре Suzuki. Это разновидность минивэна, такие машины очень популярны в Японии из-за своих небольших размеров и скромного «аппетита».

– Я должен был спланировать свой маршрут до Владивостока. Обычно все перегонщики летают самолётом, но я выбрал поезд – раз уж смотреть Россию, так со всех сторон! Я проехал всю страну с запада на восток в поезде за 7 дней: в полном комфорте, с кондиционером и душем.

Получив в столице Приморья свою новую машину, Алексей подготовил её к долгому перегону, переделал салон в жилой отсек со спальным модулем, покатался неделю по Владивостоку и окрестностям и, освоившись, выехал в сторону Тулы.

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– Еду уже седьмой день. Позади Приморье, весь Дальний Восток, Забайкалье, сейчас подъезжаю к Байкалу. Ночую с комфортом в своём новом автодоме: в машине есть кровать, стол и даже душ. Еду готовлю на газовой плитке. По пути смотрю города и чудесную природу России. Предыдущие поездки подарили мне множество хороших и интересных людей. В этот раз я тоже успел завести новые знакомства и это меня очень радует.

Алексей Евпятьев активно делится своими впечатлениями и мыслями о путешествии в телеграм-канале.

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Алексей Евпятьев
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ТулаВладивосток

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