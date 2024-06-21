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В Тулу приехал депутат Госдумы Сергей Миронов

В Тулу приехал депутат Госдумы Сергей Миронов

Главный справедливоросс посетил оружейную столицу с рабочим визитом.

В пятницу, 21 июня, в Тулу прибыл депутат Государственной Думы РФ, лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов. 

Вместе с руководителем тульского отделения партии Сергеем Гребенщиковым и его заместителем Дмитрием Андросовым, Сергей Михайлович передал бойцам 106-й гвардейской дивизии ВДВ дизельный генератор. 

— Надеюсь, этот аппарат поможет вам в выполнении служебно-боевых задач в зоне СВО. Желаю вам успехов и скорейшей победы! — сказал Сергей Миронов. 

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Также политик посетил штаб волонтерского объединения «Своих не бросаем», которое возглавляет Роберт Сулейманов. Депутат Госдумы пообщался с туляками, которые изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети и собирают гуманитарные грузы для бойцов. 

— Специальная военная операция сплотила всю нашу огромную страну. Сейчас на нужды фронта работают миллионы людей. Они делают это по зову сердца. Спасибо всем, кто поддерживает наших бойцов! Победа обязательно будет за нами!

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