Жителей Щёкино приглашают на бесплатное обследование на ВИЧ и туберкулёз

26 июня возле здания администрации Щёкино (площадь Ленина, д. 1) пройдёт бесплатное обследование жителей на ВИЧ и туберкулёз. Мобильный пункт будет работать с 11.00 до 18.00.



С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС для проведения флюорограммы. Обследование на ВИЧ не требует предоставления паспортных данных, оно проходит анонимно.