26 июня возле здания администрации Щёкино (площадь Ленина, д. 1) пройдёт бесплатное обследование жителей на ВИЧ и туберкулёз. Мобильный пункт будет работать с 11.00 до 18.00.
С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС для проведения флюорограммы. Обследование на ВИЧ не требует предоставления паспортных данных, оно проходит анонимно.
Жителей Щёкино приглашают на бесплатное обследование на ВИЧ и туберкулёз
Проверить своё здоровье можно будет в мобильном медицинском пункте.
26 июня возле здания администрации Щёкино (площадь Ленина, д. 1) пройдёт бесплатное обследование жителей на ВИЧ и туберкулёз. Мобильный пункт будет работать с 11.00 до 18.00.
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