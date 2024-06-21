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Жителей Щёкино приглашают на бесплатное обследование на ВИЧ и туберкулёз

Жителей Щёкино приглашают на бесплатное обследование на ВИЧ и туберкулёз

Проверить своё здоровье можно будет в мобильном медицинском пункте.

26 июня возле здания администрации Щёкино (площадь Ленина, д. 1) пройдёт бесплатное обследование жителей на ВИЧ и туберкулёз. Мобильный пункт будет работать с 11.00 до 18.00.

С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС для проведения флюорограммы. Обследование на ВИЧ не требует предоставления паспортных данных, оно проходит анонимно.

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Место
Щёкино
 

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