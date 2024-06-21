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«Завтрак у предводителя» и тургеневские девушки: в Тульской области пройдет праздник «Песни Бежина луга»

«Завтрак у предводителя» и тургеневские девушки: в Тульской области пройдет праздник «Песни Бежина луга»

Праздник «Песни Бежина луга» пройдет на родине великого Тургенева.

29 июня в селе Тургенево Чернского района состоится Межрегиональный литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга», посвященный творчеству нашего великого земляка Ивана Сергеевича Тургенева. Он пройдет в рамках проекта «Музейное лето в Туле — 2024». Основные площадки развернутся на территории бывшего усадебного парка родового имения писателя.

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Яркое событие дня — квест «Записки охотника». Игра познакомит с биографией Ивана Тургенева, героями его произведений. Участники смогут исполнить народные песни, сделать панно, прочитать отрывки из произведений великого писателя, дать определения понятиям охотничьей терминологии, проверить свою грамотность и многое другое.

На площадке «Чернский карагод „Звонкоголосое раздолье“» пройдет концерт самодеятельных коллективов из муниципальных образований региона. В их исполнении прозвучат народные песни XIX века, которые популярны и сегодня.

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Литературно-музыкальная гостиная в музее-заповеднике И. С. Тургенева «Бежин луг» погрузит посетителей в атмосферу дворянской усадьбы, где звучит классическая музыка и стихи И. С. Тургенева.

Фотовыставка «Тургеневская девушка XXI века» покажет современный взгляд на образ героинь из произведений писателя.

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На художественной площадке «Краски луга» будут представлены картины авторов из «Союза бирюзовых художников». Все желающие смогут принять участие в художественном флешмобе, результатом которого станет масштабная инсталляция, навеянная тургеневскими образами.

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Слушателей ждет встреча с замечательным коллективом — ансамблем русских народных инструментов «Орловские узоры» (г. Орел).

Кульминацией праздника станет спектакль «Завтрак у предводителя» по одноименной пьесе Ивана Тургенева. Его покажут актеры Молодежного театра из Узловой.

На протяжении всего дня для гостей праздника будут организованы интерактивные экскурсионные программы в музее-заповеднике И. С. Тургенева «Бежин луг», ярмарка, мастер-классы, фотозоны «Город мастеров» и «Сельское подворье».

Церемония открытия праздника состоится в 15.00 у памятника И. С. Тургеневу в селе Тургенево Чернского района.

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Событие
сметана Бежин луг
Место
Тульская областьЧернский район

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