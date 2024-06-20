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Жители дома на ул. Марата засудили коммунальщиков за шумный насос в подвале
Фото из архива Myslo

Жители дома на ул. Марата засудили коммунальщиков за шумный насос в подвале

Интересы туляков в судебном заседании представляли специалисты регионального Управления Роспотребнадзора.

Пролетарский районный суд Тулы удовлетворил исковые требования областного Управления Роспотребнадзора к ООО «Фаворит». Сотрудники надзорного ведомства встали на защиту законных прав жителей дома № 32 по ул. Марата.

Туляки пожаловались на слишком громкую работу насоса установленного в подвале дома. Шум беспокоил жильцов и днём, и ночью. Лабораторные исследования «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» и выводы технической экспертизы подтвердили превышение уровня шума.

Суд встал на сторону Роспотребнадзора и жителей: коммунальщики обязаны устранить все причины чрезмерного шума в течение месяца после вступления решения в законную силу.

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сегодня, в 20:17 0
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Место
Тулаулица Марата
 

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