Под Веневом волонтёры ищут останки мирных жителей, расстрелянных немцами в годы ВОВ

Фото: vk.com/iskateltula.

«Без срока давности» — масштабный проект, направленный на увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. В рамках этого проекта рассекречиваются архивные документы, проводятся полевые работы, образовательные акции и научно-практические конференции. Учащиеся школ и студенты участвуют в реальных делах в качестве волонтёров и членов поискового движения.

Больше двух лет назад волонтёрам из тульского регионального отделения «Поискового движения России» стало известно, что рядом с одной из деревень Веневского района есть захоронение мирных жителей, расстрелянных немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Поисковики опросили местных жителей и проверили примерные ориентиры на местности.

Были найдены очевидцы тех страшных событий. Их воспоминания зафиксировали члены рабочей группой Тульского областного молодёжного поискового центра «Искатель». Благодаря этому обнаружено примерное место захоронения. Накануне Дня памяти и скорби волонтёры с представителями СУ СК России по Тульской области приступят к поисковым работам.