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Выпускница из Донского набрала 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии
Фото министерства образования Тульской области.

Выпускница из Донского набрала 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии

Девушка планирует поступать на специальность «лечебное дело».

В Донском выпускница школы № 3 им. Страховой З. Х. Юлия Марченко набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и 100 на ЕГЭ по химии. Об этом сообщает министерство образования Тульской области.

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Как рассказали в ведомстве, Юлия всегда ставит перед собой высокие цели в учебе. Выпускница — активная девушка. Её отличают инициативность и ответственность в выполнении поручений, трудолюбие.

— Экзамен по химии оказался менее сложным, чем я ожидала. Первая часть — да, была достаточно сложной, а вторая мне показалась лёгкой. Хотя в некоторых заданиях сомневалась. И всё же верила, что наберу именно 100 баллов, — цитирует Юлию региональный минобр.

Девушка планирует поступление на специальность «лечебное дело».
 

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сегодня, в 15:16 +2
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