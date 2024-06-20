Выпускница из Донского набрала 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии

Фото министерства образования Тульской области.

В Донском выпускница школы № 3 им. Страховой З. Х. Юлия Марченко набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и 100 на ЕГЭ по химии. Об этом сообщает министерство образования Тульской области.

Как рассказали в ведомстве, Юлия всегда ставит перед собой высокие цели в учебе. Выпускница — активная девушка. Её отличают инициативность и ответственность в выполнении поручений, трудолюбие.

— Экзамен по химии оказался менее сложным, чем я ожидала. Первая часть — да, была достаточно сложной, а вторая мне показалась лёгкой. Хотя в некоторых заданиях сомневалась. И всё же верила, что наберу именно 100 баллов, — цитирует Юлию региональный минобр.

Девушка планирует поступление на специальность «лечебное дело».

