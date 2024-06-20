Более 5000 вакансий: в Тульской области пройдет масштабная ярмарка трудоустройства

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

28 июня в Тульской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Порядка 150 крупных предприятий региона предложат тулякам более 5000 вакантных рабочих мест в сферах оборонно-промышленного комплекса, лёгкой промышленности, машиностроения и робототехники, сельского хозяйства, сферы ЖКХ, образования и культуры, транспорта, организаций питания, оказания услуг связи и телефонии.

Предприятия предложат конкурентоспособную заработную плату. Топ вакансий возглавила профессия программиста с оплатой от 180 тысяч рублей. Также в рейтинг вошли инженер-конструктор с заработной платой от 100 тысяч рублей, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов с оплатой от 90 тысяч рублей, водитель автобуса сможет получать денежное вознаграждение в размере от 80 тысяч рублей, а слесарь механосборочных работ — от 70 тысяч рублей.

На основной площадке ярмарки в Туле пройдет третий молодежный форум «Взаимодействие», где одаренные старшеклассники и студенты представят свои проекты, технические, научные и творческие достижения.

Посетители смогут узнать об актуальных вакансиях, принять участие в мастер-классах, тренингах, пройти сразу несколько собеседований на одной локации, узнать о сервисах и услугах современных кадровых центров.

Площадки проведения ярмарки вакансий: