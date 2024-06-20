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В Центральном парке пройдет День йоги
Фото Алексея Пирязева.

В Центральном парке пройдет День йоги

Приглашаются все желающие.

29 июня в Центральном парке Тулы пройдет праздник, посвященный международному Дню йоги. Для участников подготовили насыщенную программу:

  • 10.00 — 54 круга приветствия Солнцу,
  • 11.15 — йога для начинающих,
  • 11.15 — развивающая гимнастика для детей,
  • 11.15 — лекция-практикум «Какую роль тело играет в нашей жизни. Как через тело понять себя и помочь себе»,
  • 12.30 — йога-флоу (мягкая потоковая практика),
  • 12.30 — лекция-практикум «Йогатерапия в гамаках» и многое другое.

Как сообщают организаторы, все мероприятия бесплатные. На мастер-классы необходима регистрация заранее.

Подробности в группе праздника в соцсети «ВКонтакте» по ссылке.

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сегодня, в 15:36 +2
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