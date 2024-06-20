В Центральном парке пройдет День йоги

Фото Алексея Пирязева.

Приглашаются все желающие.

29 июня в Центральном парке Тулы пройдет праздник, посвященный международному Дню йоги. Для участников подготовили насыщенную программу:

10.00 — 54 круга приветствия Солнцу,

11.15 — йога для начинающих,

11.15 — развивающая гимнастика для детей,

11.15 — лекция-практикум «Какую роль тело играет в нашей жизни. Как через тело понять себя и помочь себе»,

12.30 — йога-флоу (мягкая потоковая практика),

12.30 — лекция-практикум «Йогатерапия в гамаках» и многое другое.

Как сообщают организаторы, все мероприятия бесплатные. На мастер-классы необходима регистрация заранее.

Подробности в группе праздника в соцсети «ВКонтакте» по ссылке.

6+.