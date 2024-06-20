В Центральном парке пройдет День йоги

29 июня в Центральном парке Тулы пройдет праздник, посвященный международному Дню йоги. Для участников подготовили насыщенную программу:
- 10.00 — 54 круга приветствия Солнцу,
- 11.15 — йога для начинающих,
- 11.15 — развивающая гимнастика для детей,
- 11.15 — лекция-практикум «Какую роль тело играет в нашей жизни. Как через тело понять себя и помочь себе»,
- 12.30 — йога-флоу (мягкая потоковая практика),
- 12.30 — лекция-практикум «Йогатерапия в гамаках» и многое другое.
Как сообщают организаторы, все мероприятия бесплатные. На мастер-классы необходима регистрация заранее.
Подробности в группе праздника в соцсети «ВКонтакте» по ссылке.
6+.