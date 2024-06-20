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Пять советов для идеального летнего пикника
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Пять советов для идеального летнего пикника

Чтобы мероприятие прошло гладко и оставило только приятные воспоминания, важно правильно подготовиться.

Летний пикник — отличный способ отдохнуть на природе, насладиться свежим воздухом и вкусной едой. Рассказываем, как подготовиться к нему и не устать.

Выбирайте лёгкие закуски: свежие овощи, фрукты, сыр, мясные нарезки и хлеб. Эти продукты легко усваиваются и не вызывают тяжести в желудке. Все нарезки лучше подготовить заранее и сложить в контейнеры, чтобы на природе не заниматься мытьем и нарезкой.

Если хочется экзотики, обратите внимание на интересные сочетания фруктов и мяса, например к копченому хорошо подходит дыня, а также сыры и джемы.

Остановитесь на тех блюдах, которые можно есть руками: бутерброды, канапе, рулетики из лаваша, овощные палочки и фруктовые нарезки. Так вы сможете наслаждаться едой, не отвлекаясь от общения и развлечений.

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Учитывайте предпочтения гостей: если среди друзей есть вегетарианцы или веганы, добавьте в меню соответствующие блюда. Также можно приготовить несколько вариантов основных блюд, чтобы каждый мог выбрать то, что ему нравится.

Помните, что шашлык бывает не только классический из свинины и курицы. Отлично подойдут и морепродукты, а также рыба, овощи, и даже сыр.

Подобрать главное блюдо удобно в торговых центрах METRO, которые покупатели выбирают как место номер 1 для закупок в праздники (исследование MASMI), в том числе там легко можно выбрать сразу большую упаковку на всю компанию.

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Не забудьте про напитки: на пикнике обязательно должны быть вода, соки, чай или кофе. Также можно приготовить освежающие коктейли или лимонад. Приготовьте побольше стаканчиков, они всегда пригодятся. А также можно обратить внимание на соки и воду в индивидуальной упаковке, в маленьких бутылочках. На сайте metro-cc.ru всегда можно найти широкий выбор соков и лимонадов и сразу положить в корзину несколько упаковок. Обратите внимание на тех, кто не пьет – в последнее время большую популярность набирает безалкогольное вино, которое по своим вкусовым качествам не уступает традиционному.

Например, в METRO ассортимент безалкогольных вин уже насчитывает более 10 позиций, в том числе и без сахара, для самых ЗОЖ.

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Возьмите с собой кухонную утварь: тарелки, вилки, ножи, разделочные доски и салфетки. Так вы сможете быстро и удобно накрыть стол и не будете тратить время на поиски нужных предметов.

Следуя этим советам, вы сможете организовать вкусный и комфортный летний пикник для себя и своих друзей.

Реклама.  ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».

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