«Пятно на лице города!»: туляки требуют снести уродливую заброшку на ул. Металлургов

Фото читателя.

Жители обеспокоены внешним видом 30-летнего недостроя и тем, что в нем «ошиваются наркоманы и маргиналы».

В редакцию Myslo обратился подписчик Николай с жалобой на извечную заброшку на ул. Металлургов.

— Администрация Тулы велела собственнику демонтировать полуразрушенное здание на ул. Металлургов, 102. Часть он снёс, а остальное до сих пор стоит. Там лазят дети, ошиваются наркоманы и маргиналы! Когда наконец собственника заставят снести эти руины? Надо снова поднять этот вопрос в администрации и передать его в прокуратуру. Это пятно на лице города, и такие пятна надо удалять.

Этой заброшке более 30 лет. Два года назад в тульской группе «ВКонтакте» даже был саркастический пост на эту тему.

Myslo запросит у администрации информацию о дальнейшей судьбе этой заброшки.