20 июня в Туле три района останутся без воды

Фото из архива Myslo

Для удобства жителей будет организован подвоз технической и питьевой воды.

С 8.00 20 июня до 8.00 21 июня будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

в Пролетарском округе на ул. Пролетарской, Степанова, Декабристов, Марата, Плеханова, Гармонной, Замочной, Кирова, Чапаева, Калинина, Епифанской, Металлургов 85, 89, 106, 108, Ложевой, Серова, Приупской, Осташова, Каракозова, Вяземской, Веневском шоссе, Сызранской, Индустриальной, К. Маркса, Демидовская Плотина;

в Центральном округе на ул. Кауля, Оборонной, Староникитской, Ак. Павлова, 34-г, М. Смирнова, Пирогова, Тургеневской, Пушкинской, Советской, Рязанской, в ЖК «Суворовский», «Левобережный», «Времена года», в Юго-Восточном микрорайоне, в пос. Басово-Прудный, пос. Старо-Басово, п. Менделеевский, п. Южный, п. Трудовой, п. Восточный, п. Северный, п. Октябрьский, п. Угольный.

По ряду адресов в Советском округе будет понижено давление воды: ул. Советская, Лейтейзена, Красноармейский проспект, ул. Ф. Смирнова, Сойфера, Мосина, Ленина, Революции, Фрунзе, Демонстрации, Каминского, в ЖК «Дворянский».

На время проведения работ для жителей этих территорий будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Адреса можно найти тут.