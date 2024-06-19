20 июня в Туле из-за отключений будут бесплатно раздавать воду

Фото Алексея Пирязева

На Окско-Непрейковском водозаборе Тулагорводоканал будут проводить подготовку к работе в зимних условиях.

Воды не будет в трех округах Тулы: для жителей Центрального, Советского и Пролетарского районов в течение дня будет организована бесплатная раздача воды.

Адреса выдачи воды

Центральный округ

Время выдачи Место выдачи воды из автомобилей 9.00-20.00 п. Южный, ул. Клубная, 1 с 9.00 до 12.00 — с 17.00 до 20.00 ул. Кауля, 31 с 13.00 до 16.00 ул. Кауля, 7, корп. 3 с 9 до 12.00 — с 17.00 до 20.00 ул. Рязанская, 26, корп. 2 с 13.00 до 16.00 ул. Героя России Макаровца, 1

№ Время выдачи Выдача воды из киосков «Губернский колодезь» 1 9.00-20.00 ул. Староникитская, 105 2 9.00-20.00 ул. Левобережный, 2-й Восточный проезд, 4 3 9.00-20.00 пос. Менделеевский, ул. Ленина, 19 4 9.00-20.00 ул. Оборонная, 18/Войкова, 6 5 9.00-20.00 ул. Рязанская, 34, корп. 1 6 9.00-20.00 Басово, ул. Центральная, 18 7 9.00-20.00 ул. Левобережный, Восточная, между д. 9 и д. 11 8 9.00-20.00 ул. Восточная, 1-а, ТЦ Верный 9 9.00-20.00 ул. Советская, 23/ул. Революции, 6 10 9.00-20.00 ул. ул. Аркадия Шипунова, 42 11 9.00-20.00 ул. Ак. Насоновой, 9-а (ЖК «Авангард»)

Пролетарский округ

Время выдачи Место выдачи воды из автомобилей с 9.00 до 12.00 с 17.00 до 20.00 ул. Пролетарская, 22-а парковка ТЦ «РИО» с 12.00 до 17.00 ул. Кирова, 25-б парковка напротив ТЦ с 9.00 до 12.00 с 17.00 до 20.00 ул. Ложевая, 136 территория парковки со стороны ул. Ложевая с 12.00 до 17.00 ул. Калинина, 10-а парковка напротив Покровского Храма.

№ Время выдачи Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья» 1 9.00-20.00 ул. Кирова, 14 2 9.00-20.00 ул. Кирова, 32 3 9.00-20.00 ул. Ложевая, 147 4 9.00-20.00 ул. Кирова, 172 5 9.00-20.00 ул. Марата, 31-а 6 9.00-20.00 ул. Ложевая, 130-д 7 9.00-20.00 ул. Степанова, пересечение с ул. Плеханова

Советский округ

№ Время выдачи Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья» 1 9.00-20.00 ул. Демонстрации, 10 2 9.00-20.00 ул. Сойфера, пересечение с ул. Лейтейзена 3 9.00-20.00 ул. Коминтерна, 30-а (Ярмарка на Фрунзе)

Напомним, с 8.00 20 июня до 8.00 21 июня будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

в Пролетарском округе на ул. Пролетарской, Степанова, Декабристов, Марата, Плеханова, Гармонной, Замочной, Кирова, Чапаева, Калинина, Епифанской, Металлургов 85, 89, 106, 108, Ложевой, Серова, Приупской, Осташова, Каракозова, Вяземской, Веневском шоссе, Сызранской, Индустриальной, К. Маркса, Демидовская Плотина;

в Центральном округе на ул. Кауля, Оборонной, Староникитской, Ак. Павлова, 34-г, М. Смирнова, Пирогова, Тургеневской, Пушкинской, Советской, Рязанской, в ЖК «Суворовский», «Левобережный», «Времена года», в Юго-Восточном микрорайоне, в пос. Басово-Прудный, пос. Старо-Басово, п. Менделеевский, п. Южный, п. Трудовой, п. Восточный, п. Северный, п. Октябрьский, п. Угольный.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет в Советском округе по следующим адресам: ул. Советская, Лейтейзена, Красноармейский проспект, ул. Ф. Смирнова, Сойфера, Мосина, Ленина, Революции, Фрунзе, Демонстрации, Каминского, в ЖК «Дворянский».



По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.