По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 22 часов 20 июня на территории Тульской области ожидается дождь, местами сильный, грозы. Ветер усилится до 15-20 м/с, в отдельных районах — град.
Фото Алексея Пирязева
В ближайшие часы в Туле начнется сильный ливень с порывами ветра до 20 м/с
В регионе МЧС объявило метеопредупреждение.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram
Другие статьи по темам
Событие
Место