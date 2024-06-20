В ближайшие часы в Туле начнется сильный ливень с порывами ветра до 20 м/с

Фото Алексея Пирязева

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 22 часов 20 июня на территории Тульской области ожидается дождь, местами сильный, грозы. Ветер усилится до 15-20 м/с, в отдельных районах — град.