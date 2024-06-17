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Приемная кампания в вузах и колледжах Тульской области стартует с 20 июня: подробности
Фото правительства Тульской области.

Приемная кампания в вузах и колледжах Тульской области стартует с 20 июня: подробности

На совещании врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева обсудили готовность образовательных организаций региона к началу приемной кампании.

Среднее специальное образование

Министр образования Тульской области Оксана Осташко рассказала, что на территории региона работает 42 колледжа и техникума.

Приемная кампания стартует 
20 июня и продлится до 15 августа.

В этом году 7868 бюджетных мест. Колледжи будут впервые принимать абитуриентов по четырем новым программам: «специальные машины и устройства», «оператор информационных систем и ресурсов», «мастер сельскохозяйственного производства», «технологии индустрии красоты».

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Стало больше учреждений, принимающих на программы педагогического профиля. Увеличились количество бюджетных мест по специальности «эксплуатация беспилотных авиационных систем». Ее открыли в 2023 году.

Восемь кластеров федерального проекта «Профессионалитет» будут принимать абитуриентов на 2415 бюджетных мест.

— Образовательные программы «Профессионалитета» разработаны под конкретные запросы работодателей региона. Упор делается на получение нескольких квалификаций при освоении одной профессии или специальности, увеличение объема практики на рабочем месте на производстве, формирование востребованных в выбранной профессии цифровых компетенций и введение дисциплин профессионального цикла уже с 1-го курса. По запросу работодателей срок обучения может быть сокращен до 1 года, — отметили в пресс-службе правительства Тульской области.

Как подать заявление

Подать документы можно через портал «Госуслуги», направить заказным письмом или по электронной почте, либо в приемной комиссии. Большая часть профессий и специальностей не предусматривает вступительных испытаний.

Зачисление проводится на основании рейтинга среднего балла аттестата, учитываются индивидуальные достижения выпускника и наличие договора о целевом обучении. По профессиям и специальностям, требующим особых способностей и качеств, проводятся вступительные испытания.

Приказы о зачислении опубликуют с 4 по 9 августа.

Высшие учебные заведения

Приемная кампания в вузы также стартует 20 июня. В этом году 3092 бюджетных места. Больше всего бюджетных специальностей по следующим направлениям:

  • «инженерное дело, технологии и технические науки»,
  • «науки об обществе»,
  • «образование и педагогические науки»,
  • «математические и естественные науки»,
  • «здравоохранение и медицинские науки».

Есть специальные квоты на прием детей из семей военнослужащих, принимающих или принимавших участие в СВО.

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Подать документы в вузы можно
до 25 июля.

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Стипендии, целевое обучение и компенсация затрат

Тульские студенты и аспиранты могут участвовать в конкурсе на именные стипендии, гранты правительства области в сфере науки и техники, а также гранты Российского научного фонда.

В этом году появится новая мера поддержки педагогов — стипендия будущим учителям.

Чтобы получить ее, необходимо обучаться в ТГПУ им. Л. Н. Толстого по направлениям «математика», «физика», «химия» и заключить целевой договор. С 1 сентября в ТулГУ начнет свою работу Передовая инженерная школа.

С 1 мая на федеральном уровне изменен порядок целевого обучения. Теперь заказчик должен размещать на Единой цифровой платформе «Работа России» предложение о заключении договоров о целевом обучении. Оно должно включать ряд позиций, в том числе сведения о мерах поддержки во время обучения и в период трудовой деятельности, срок такой деятельности и сведения о ней. При этом одно предложение может содержать в себе как один договор о целевом обучении, так и несколько. Новый алгоритм не распространяется на организации ОПК. Они по-прежнему могут подавать предложения о целевом обучении в бумажном формате.

Дмитрий Миляев подчеркнул: в связи с переходом на новую систему нельзя допустить сокращения числа заключенных целевых договоров. Министерствам, которые задействованы в этой работе, необходимо контролировать все процессы.

В рамках кадрового проекта «Время героев 71» готовится нормативная документация для частичной компенсации затрат участников СВО на получение первого высшего образования по востребованным направлениям: инженерно-технические специальности, химия, лечебное дело, образование, государственное и муниципальное управление.

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