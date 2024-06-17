Владимир Путин отметил заслуги тульских врачей

За заслуги в области здравоохранения, многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заместителю главного врача Тульского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Елене Ломовцевой, заведующим отделениями Тульской областной клинической больницы Людмиле Осокиной и Александру Мельникову, заместителю главного врача Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера Элле Натаровой, заместителю главного врача областной стоматологической поликлиники Оксане Савельевой, заведующей отделением областного противотуберкулезного диспансера № 1 Галине Чумаченко.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено старшим медицинским сестрам Тульской областной клинической больницы Тамаре Емелиной и Надежде Серовой.

Почетной грамотой Президента РФ награждена врач подстанции Территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи Екатерина Шувалова.

Благодарность Президента РФ объявлена фельдшерам скорой медицинской помощи Территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи Оксане Гаврилиной, Ольге Лушиной, Вере Ядыкиной.

За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена тренер-преподаватель спортивной школы «Триумф» Лидия Зайцева.

За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность знаком отличия «За наставничество» награжден начальник Тульского подразделения Московского учебного центра профессиональных квалификаций — Московской железной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Игорь Куприянов.

Награжденных поздравил врио губернатора Дмитрий Миляев.