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5000 вакансий от 150 работодателей: в Туле пройдет ярмарка вакансий в формате молодежного форума
Фото пресс-службы правительства Тульской области

5000 вакансий от 150 работодателей: в Туле пройдет ярмарка вакансий в формате молодежного форума

Форум можно посетить всей семьей: те, кто находятся в поиске работы, смогут пройти сразу несколько собеседований на одной площадке.

28 июня в Тульской области стартует федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Более 150 работодателей региона представят порядка 5000 вакансий.

В Туле основной площадкой ярмарки станет торгово-деловой квартал «Ликерка Лофт». Здесь пройдёт третий молодёжный форум «Взаимодействие». Одаренные старшеклассники и студенты представят свои проекты, технические, научные и творческие достижения. Гостей будут встречать роботы, которые расскажут об актуальных вакансиях или предложат пройти психологический тест. Посетители смогут принять участие в мастер-классах, квестах и розыгрыше призов. Вход на форум свободный.

Форум можно посетить всей семьей: те, кто находятся в поиске работы, смогут пройти сразу несколько собеседований на одной площадке. И проконсультироваться у кадровых экспертов о том, как подготовиться к собеседованию, бесплатно пройти обучение и открыть собственное дело. Школьники, студенты узнают о последних тенденциях в мире профессий.

Помимо Тулы встречи соискателей и работодателей пройдут в Суворове, Щекине, Новомосковске, Алексине, Узловой, Ефремове и в кадровых центрах муниципальных образований.

Площадки проведения ярмарки вакансий 28 июня:

  • Тула: форум «Взаимодействие», торгово-деловой квартал «Ликерка Лофт», пр-т Ленина 85; с 12.00 до 15.00;
  • Новомосковск: кадровый центр Новомосковского района, ул. Судейского 16; с 10.00.
  • Щекино: кадровый центр Щекинского района, ул. Советская 36; с 10.00.
  • Узловая: кадровый центр Узловского района, ул. Гагарина 16а; с 10.00.
  • Алексин: кадровый центр Алексинского района, ул. 50 лет Советской Армии, 9; с 10.00.
  • Суворов: кадровый центр Суворовского района, ул. Пушкина 29; с 10.00.
  • Ефремов: кадровый центр Ефремовского района, ул. Короткова 22. с 10.00.
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