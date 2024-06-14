5000 вакансий от 150 работодателей: в Туле пройдет ярмарка вакансий в формате молодежного форума

28 июня в Тульской области стартует федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Более 150 работодателей региона представят порядка 5000 вакансий.
В Туле основной площадкой ярмарки станет торгово-деловой квартал «Ликерка Лофт». Здесь пройдёт третий молодёжный форум «Взаимодействие». Одаренные старшеклассники и студенты представят свои проекты, технические, научные и творческие достижения. Гостей будут встречать роботы, которые расскажут об актуальных вакансиях или предложат пройти психологический тест. Посетители смогут принять участие в мастер-классах, квестах и розыгрыше призов. Вход на форум свободный.
Форум можно посетить всей семьей: те, кто находятся в поиске работы, смогут пройти сразу несколько собеседований на одной площадке. И проконсультироваться у кадровых экспертов о том, как подготовиться к собеседованию, бесплатно пройти обучение и открыть собственное дело. Школьники, студенты узнают о последних тенденциях в мире профессий.
Помимо Тулы встречи соискателей и работодателей пройдут в Суворове, Щекине, Новомосковске, Алексине, Узловой, Ефремове и в кадровых центрах муниципальных образований.
Площадки проведения ярмарки вакансий 28 июня:
- Тула: форум «Взаимодействие», торгово-деловой квартал «Ликерка Лофт», пр-т Ленина 85; с 12.00 до 15.00;
- Новомосковск: кадровый центр Новомосковского района, ул. Судейского 16; с 10.00.
- Щекино: кадровый центр Щекинского района, ул. Советская 36; с 10.00.
- Узловая: кадровый центр Узловского района, ул. Гагарина 16а; с 10.00.
- Алексин: кадровый центр Алексинского района, ул. 50 лет Советской Армии, 9; с 10.00.
- Суворов: кадровый центр Суворовского района, ул. Пушкина 29; с 10.00.
- Ефремов: кадровый центр Ефремовского района, ул. Короткова 22. с 10.00.