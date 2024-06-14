5000 вакансий от 150 работодателей: в Туле пройдет ярмарка вакансий в формате молодежного форума

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Форум можно посетить всей семьей: те, кто находятся в поиске работы, смогут пройти сразу несколько собеседований на одной площадке.

28 июня в Тульской области стартует федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Более 150 работодателей региона представят порядка 5000 вакансий.

В Туле основной площадкой ярмарки станет торгово-деловой квартал «Ликерка Лофт». Здесь пройдёт третий молодёжный форум «Взаимодействие». Одаренные старшеклассники и студенты представят свои проекты, технические, научные и творческие достижения. Гостей будут встречать роботы, которые расскажут об актуальных вакансиях или предложат пройти психологический тест. Посетители смогут принять участие в мастер-классах, квестах и розыгрыше призов. Вход на форум свободный.

Форум можно посетить всей семьей: те, кто находятся в поиске работы, смогут пройти сразу несколько собеседований на одной площадке. И проконсультироваться у кадровых экспертов о том, как подготовиться к собеседованию, бесплатно пройти обучение и открыть собственное дело. Школьники, студенты узнают о последних тенденциях в мире профессий.

Помимо Тулы встречи соискателей и работодателей пройдут в Суворове, Щекине, Новомосковске, Алексине, Узловой, Ефремове и в кадровых центрах муниципальных образований.

Площадки проведения ярмарки вакансий 28 июня: