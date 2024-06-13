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Туляков приглашают в онкоцентр на день открытых дверей
Фото минздрава Тульской области.

Туляков приглашают в онкоцентр на день открытых дверей

Необходимо предварительно зарегистрироваться.

В Тульском онкоцентре пройдет день открытых дверей, посвященный профилактике онкологических заболеваний. Об этом сообщает региональный минздрав. Обследоваться можно будет в субботу, 15 июня, с 8.00 до 14.00.

Жители Тулы и Тульской области смогут пройти онкоскрининг без направления по предварительной записи: осмотр врача онколога, ЛОР-онколога, онкогинеколога, онкоуролога.

Пациентам будут проведены исследования: маммография, УЗИ молочных желез (по показаниям); жидкостная цитология; анализ крови на простатический специфический антиген; низкодозовая компьютерная томография органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, со стажем курения более 30 пачка/лет, которым не проводилась РКТ в течение года).

Прием будет осуществляться по предварительной записи по тел.: 8 (4872) 33-81-41. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.
 

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