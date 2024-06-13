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Попытка убийства 7-летней девочки в Узловой: суд огласил приговор

Попытка убийства 7-летней девочки в Узловой: суд огласил приговор

Обвиняемый отправится в колонию строгого режима.

В Узловой 47-летний местный житель признан виновным в покушении на убийство, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.

Судом установлено, что 9 августа 2023 года в одном из домов посёлка Дубовка пьяный обвиняемый в ходе конфликта избил 7-летнюю падчерицу руками и ногами. После чего написал сожительнице, что убьет и её, и её дочь. Вернувшаяся с работы мама девочки, увидев телесные повреждения дочери, незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников полиции. 

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев колонии строгого режима. 

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