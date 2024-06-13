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Результаты ЕГЭ: в Тульской области есть три мультибалльника
Фото Дмитрия Дзюбина.

Результаты ЕГЭ: в Тульской области есть три мультибалльника

Трое выпускников получили 200 баллов по двум предметам.

Министерство образования Тульской области объявило результаты Единого государственного экзамена по обоим обязательным предметам — русскому языку и математике.

По русскому языку 32 участника экзамена получили наивысшую оценку — 100 баллов. По профильной математике — 6 стобалльников.

ЕГЭ по базовой математике оценивается по 5-балльной шкале. В этом году отличных оценок по базовой математике 954.

Есть первые мультибалльники — двое обучающихся из Тулы и один из Донского получили 100 баллов по двум предметам.

С учетом предыдущих результатов ЕГЭ в регионе на текущий момент 62 стобалльника, среди которых трое — 200-балльники.

Напомним, с 13 по 21 июня выделены резервные дни для сдачи экзаменов. В эти дни экзамен сдать смогут выпускники прошлых лет, выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли сдать ЕГЭ в основной день или получившие неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных учебных предметов (русскому языку или математике).

Для участия в испытаниях в резервные дни в Тульской области зарегистрировано более 900 человек.

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сегодня, в 14:30 0
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