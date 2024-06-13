Туляков предупредили о перебоях в работе радиостанций

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Это связано с внеплановыми работами на оборудовании.

Филиал РТРС «Тульский ОРТПЦ» предупредил о возможных перебоях в работе радиостанций. Это связано с отключением передающего оборудования, задействованного в вещании.

Речь идет о таких радиостанциях: РТРС-1, РТРС-2, Вести ФМ, 101,9 МГц, Радио России, 90,2 МГц, Радио Маяк, 103,9 МГц, Авторадио, 104,4 МГц, Пи ФМ, 91,7 МГц, Радио Гордость, 89,2 МГц, Радио Рекорд, 91,3 МГц, Радио Ретро, 100,5 МГц, Радио Энерджи, 101,4 МГц, Милицейская волна, 103,3 МГц, Радио Европа +, 104,9 МГц, Love Радио, 105,8 МГц, Радио Monte Carlo, 106,4 МГц, Радио Дача, 106,9 МГц, Комсомольская правда, 93,3 МГц, Радио Орфей, 92,1 МГц, Суббота 12 ТВК.

Перебои ожидаются до 14 июня в зависимости от погодных условий.