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Илья Беспалов о ликвидации последствий ливня: «Сотрудники администрации не в кабинетах, а на улицах»
Фото Алексея Пирязева.

Илья Беспалов о ликвидации последствий ливня: «Сотрудники администрации не в кабинетах, а на улицах»

По словам сити-менеджера, городские службы заранее готовились к сильному дождю.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов рассказал, что в городе сейчас активно ведется работа по ликвидации последствий ливня. Напомним, после сильного дождя в областной столице под воду ушли несколько улиц, оказался затоплен пешеходный переход на ул. Каминского.

— Мы готовились, поэтому заранее прочистили все дождеприемные решетки. С таким мощным потоком воды сразу ливневая канализация не справлялась, — рассказал Илья Ильич.

Он сообщил, что из подземного перехода на Каминского откачали практически всю воду. Движение по нему уже открыли.

— Все сотрудники администрации сейчас находятся не в кабинетах, а на улицах города, и занимаются своей работой, — отметил Илья Беспалов.

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Фотограф:
сегодня, в 18:20 0
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