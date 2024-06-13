Илья Беспалов о ликвидации последствий ливня: «Сотрудники администрации не в кабинетах, а на улицах»

Фото Алексея Пирязева.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов рассказал, что в городе сейчас активно ведется работа по ликвидации последствий ливня. Напомним, после сильного дождя в областной столице под воду ушли несколько улиц, оказался затоплен пешеходный переход на ул. Каминского.

— Мы готовились, поэтому заранее прочистили все дождеприемные решетки. С таким мощным потоком воды сразу ливневая канализация не справлялась, — рассказал Илья Ильич.

Он сообщил, что из подземного перехода на Каминского откачали практически всю воду. Движение по нему уже открыли.

— Все сотрудники администрации сейчас находятся не в кабинетах, а на улицах города, и занимаются своей работой, — отметил Илья Беспалов.