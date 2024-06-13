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«Проспект Ленина стал базаром»: что ответила администрация про колхозные ларьки и ярмарки

«Проспект Ленина стал базаром»: что ответила администрация про колхозные ларьки и ярмарки

Если коротко, то с торговцами «провели беседы».

После нашей публикации «Проспект Ленина превратили в базар»: туляки возмущены внешним видом главной городской улицы» администрация Тулы ответила на претензии по внешнему виду главной улицы города.

- По адресу г. Тула, пр. Ленина, д. 125 организована ярмарочная площадка, на которой проходят ярмарки: специализированная ярмарка непродовольственных товаров и ярмарка выходного дня.

Организаторы ярмарки определены по итогам публичного аукциона, результаты которого размещены на официальном сайте администрации города в свободном доступе. В обязанности организатора в том числе входит соблюдение графика проведения ярмарки, организация уборки территории вовремя и после проведения ярмарки.

С организаторами ярмарки проведена разъяснительная беседа по недопущению размещения товара вне торговых мест (палаток) — на столах-развалах, стендах-вешалках для головных уборов.

По адресу г. Тула, пр. Ленина, вдоль зданий с № 102-104, а также в районе дома № 131, объекты нестационарной торговли размещены на территории земельного участка, находящегося в частной собственности.

Внешний вид и соблюдение правил торговли и благоустройства обеспечивает собственник участка, на котором размещены объекты торговли, или его арендаторы. С предпринимателями, осуществляющими торговлю в данных объектах была проведена беседа о необходимости поддержания внешнего вида торговых объектов в надлежащем состоянии.

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Фото канала т а к и ж и в е м

Ранее Myslo написал о том, что проспект Ленина в районе Зеленстроя стал похож на базар. Также на улице процветает уличная торговля.

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Фото канала «Улица Мира».
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