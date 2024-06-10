Туляки рассказали, сколько должен длиться идеальный отпуск 

Лишь 4% туляков уверены, что для идеального отпуска достаточно 10 дней. По мнению 11% респондентов, для полноценного отдыха нужно две недели. Для 19% — три недели. 3 из 10 опрошенных считают, что отпуск должен длиться четыре недели. В том, что идеальный отпуск должен продолжаться больше 28 дней, убеждены 24%.

Среди женщин больше тех, кому достаточно для отпуска трех недель (23%). Среди мужчин же больше сторонников 4-недельного отдыха (32%).

Среди горожан до 34 лет чаще встречались те, кто успевает восстановить свои силы за 2 недели отдыха. Опрошенные от 35 до 45 лет выступали за 4-недельный отпуск чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще остальных предпочли бы отдыхать как можно дольше.