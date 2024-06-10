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В Туле пройдет летний кубок по волейболу на песке
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдет летний кубок по волейболу на песке

Приглашаются команды для участия в турнире.

15 и 16 июня в Центральном парке Тулы состоится отборочный этап летнего Кубка WEONSPORT по волейболу на песке формата 4×4 среди любителей. Об этом сообщает минспорт Тульской области.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Ярославля, Коломны, Зеленограда, Волгограда, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Энгельса и Тулы.

Регистрация команд состоится 15 июня в 10.00.

Команды, занявшие призовые места, примут участие в финале, который состоится 20 июля в Москве.

Регистрация онлайн по ссылке. Также необходимо прислать заявку для жеребьевки.

Подборная информация по телефону: +7 910 154-27-89.

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