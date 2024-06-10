Туляк поджег машину автомобилиста, который окатил его грязью: суд огласил приговор

В Туле 36-летний местный житель признан виновным в поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что ранее судимый туляк 14 декабря 2023 года вылил горючее на капот AudiA5, после чего поджег жидкость. Таким образом мужчина отомстил водителю автомобиля, который 13 декабря окатил его брызгами воды из-под колес.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Кроме этого, он выплатит потерпевшему 1,6 млн рублей.

