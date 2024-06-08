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В ночь на 8 июня над Тулой сбит беспилотник

В ночь на 8 июня над Тулой сбит беспилотник

Об этом сообщает министерство региональной безопасности.

В ночь на 8 июня дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью.

Организовано реагирование экстренных служб.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

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