В ночь на 8 июня над Тулой сбит беспилотник

В ночь на 8 июня дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью.
Организовано реагирование экстренных служб.
По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
Об этом сообщает министерство региональной безопасности.
В ночь на 8 июня дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью.
Организовано реагирование экстренных служб.
По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
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