В ночь на 8 июня над Тулой сбит беспилотник

Об этом сообщает министерство региональной безопасности.

В ночь на 8 июня дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью.

Организовано реагирование экстренных служб.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.