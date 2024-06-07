Погода в Туле 8 июня: без осадков и до +25°С

В Тульской области 8 июня прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью +9…+14°С, днем +20…+25°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Прогноз составлен по данным гидрометцентра.
В Тульской области 8 июня прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью +9…+14°С, днем +20…+25°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
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