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Погода в Туле 8 июня: без осадков и до +25°С
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 8 июня: без осадков и до +25°С

Прогноз составлен по данным гидрометцентра.

В Тульской области 8 июня прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+14°С, днем +20…+25°С.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. 

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