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Проект реконструкции Веневского шоссе обойдется Туле в 50 млн рублей

Проект реконструкции Веневского шоссе обойдется Туле в 50 млн рублей

Подрядчик должен будет спроектировать четырехполосную дорогу с тротуарами.

Администрация Тулы объявила аукцион для отбора подрядчика, который подготовит проект и выполнит изыскательские работы для последующей реконструкция Венёвского шоссе от ул.Сызранская до поворота НПЦБ «Фитогенетика».. На это из бюджета города планируется выделить почти 50 млн рублей. 

На подготовку документации отводится 300 дней.

Общая протяженность  проектируемой автодороги составит 5,7 км, у нее будет четыре полосы для движения автомобилей и тротуар в районе жилой застройки шириной в три метра.

О предстоящей реконструкции Венёвского шоссе стало известно в 2022 году. Отмечалось, что работы будут включать расширение под железнодорожным путепроводом.

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