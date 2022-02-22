Когда расширят дорогу под путепроводом на Веневском шоссе?

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Точного ответа на этот вопрос снова нет. Городские чиновники говорят, что готовят техзадание.

О том, что под путепроводом на Веневском шоссе постоянно возникают заторы, туляки знают давно. Габариты и расположение сооружения не позволяют проезжать двум транспортным средствам одновременно, из-за этого возникают пробки, особенно по вечерам, а также летом, когда многие едут за город.

Однако путепровод принадлежит заводу «Штамп», который входит в структуру АО «НПК «Техмаш», поэтому реконструировать участок дороги много лет никто и не пытался.

Проблемный путепровод с уже конкретными намерениями областные власти упомянули только в 2019 году, когда была высказана идея передать сооружение на баланс города для последующей реконструкции. Дорожная карта по передаче объекта была уже готова, согласие от Техмаша получено.

В нем автор обозначил проблемы этого участка дороги:

Проезжая часть делает зигзаг непосредственно под самим мостом;

Узкий проезд, где даже без зигзага не разъедутся два большегруза;

Нет разметки на дороге под мостом;

Покрытие в ямах, и ямочный ремонт не помогает;

Технического тротуара нет, на обочине ямы;

Тротуара нет;

Знак 1.20.1 (сужение дороги) установлен только с одной стороны моста;

Кроме того, есть риск техногенной катастрофы: под мостом проходит газопровод, прямо над краем проезжей части.

Что же сейчас происходит с путепроводом? Какие у городской администрации планы? На какой стадии передача сооружения? Myslo запросил комментарий в Управлении транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы. Оказалось, что проекта реконструкции путепровода еще нет и вопрос не решится в ближайшее время. Вот что нам ответили:

«Узел под железнодорожным путепроводом — это одна из точек затруднения, которые имеются и будут возникать в дальнейшем на Веневском шоссе. Это обусловлено активной жилой застройкой территорий вдоль шоссе. Потому вопросы уширения проезда и развития дорожной инфраструктуры на данном участке рассматриваются комплексно.

В настоящее время готовится техническое задание на проведение работ по предпроектному обследованию Веневского шоссе и на подготовку предпроектных результатов. В дальнейшем это позволит начать подготовку аукционной документации на выполнение реконструкции Веневского шоссе, включая обозначенный узел под железнодорожным путепроводом».