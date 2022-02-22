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Когда расширят дорогу под путепроводом на Веневском шоссе?
Точного ответа на этот вопрос снова нет. Городские чиновники говорят, что готовят техзадание.
О том, что под путепроводом на Веневском шоссе постоянно возникают заторы, туляки знают давно. Габариты и расположение сооружения не позволяют проезжать двум транспортным средствам одновременно, из-за этого возникают пробки, особенно по вечерам, а также летом, когда многие едут за город.
Однако путепровод принадлежит заводу «Штамп», который входит в структуру АО «НПК «Техмаш», поэтому реконструировать участок дороги много лет никто и не пытался.
Проблемный путепровод с уже конкретными намерениями областные власти упомянули только в 2019 году, когда была высказана идея передать сооружение на баланс города для последующей реконструкции. Дорожная карта по передаче объекта была уже готова, согласие от Техмаша получено.
Однако после 2019 года никаких новостей о путепроводе слышно не было. В очередной раз проблему поднял на страницах Myslo «народный журналист» a-t-o-s в своем блоге «Мост чей? Расширьте проезд!»
В нем автор обозначил проблемы этого участка дороги:
- Проезжая часть делает зигзаг непосредственно под самим мостом;
- Узкий проезд, где даже без зигзага не разъедутся два большегруза;
- Нет разметки на дороге под мостом;
- Покрытие в ямах, и ямочный ремонт не помогает;
- Технического тротуара нет, на обочине ямы;
- Тротуара нет;
- Знак 1.20.1 (сужение дороги) установлен только с одной стороны моста;
- Кроме того, есть риск техногенной катастрофы: под мостом проходит газопровод, прямо над краем проезжей части.
Что же сейчас происходит с путепроводом? Какие у городской администрации планы? На какой стадии передача сооружения? Myslo запросил комментарий в Управлении транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы. Оказалось, что проекта реконструкции путепровода еще нет и вопрос не решится в ближайшее время. Вот что нам ответили:
«Узел под железнодорожным путепроводом — это одна из точек затруднения, которые имеются и будут возникать в дальнейшем на Веневском шоссе. Это обусловлено активной жилой застройкой территорий вдоль шоссе. Потому вопросы уширения проезда и развития дорожной инфраструктуры на данном участке рассматриваются комплексно.
В настоящее время готовится техническое задание на проведение работ по предпроектному обследованию Веневского шоссе и на подготовку предпроектных результатов. В дальнейшем это позволит начать подготовку аукционной документации на выполнение реконструкции Веневского шоссе, включая обозначенный узел под железнодорожным путепроводом».
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