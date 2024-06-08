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В Киреевском районе строитель забрался в чужой дом и стащил деньги и продукты

В Киреевском районе строитель забрался в чужой дом и стащил деньги и продукты

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В дежурную часть отдела МВД России по Киреевскому району обратился 65-летний местный житель. Он сообщил, что в его доме в деревне Зубарева кто-то разбил окно и украл 8 тысяч рублей и продукты.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении хищения был установлен ранее судимый 35-летний разнорабочий строительной организации из Киреевска. Злоумышленник признался в совершенном противоправном деянии.

В настоящее время следователем отдела МВД России по Киреевскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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