В Киреевском районе строитель забрался в чужой дом и стащил деньги и продукты

В дежурную часть отдела МВД России по Киреевскому району обратился 65-летний местный житель. Он сообщил, что в его доме в деревне Зубарева кто-то разбил окно и украл 8 тысяч рублей и продукты.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении хищения был установлен ранее судимый 35-летний разнорабочий строительной организации из Киреевска. Злоумышленник признался в совершенном противоправном деянии.

В настоящее время следователем отдела МВД России по Киреевскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.