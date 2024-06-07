В Новомосковске на месте старого недостроя появится новый жилой комплекс

В Новомосковске будет снесен один из самых старых долгостроев региона – дом на ул. Садовского строился КТ «Социальная инициатива» и больше 15 лет «мёртвым грузом» простоял на центральной улице города. О проблемах дольщиков «Социальной инициативы» мы писали несколько лет назад.

По словам главы администрации Новомосковска Руслана Бутова, на месте недостроя появится новый современный жилой комплекс. Вся необходимая документация уже оформлена, ожидается. что демонтаж здания начнётся в июле, а застройщик планирует приступить к началу работ уже этой осенью.