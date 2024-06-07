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В Туле 35 детей-сирот получил жилищные сертификаты и ключи от новых квартир
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Туле 35 детей-сирот получил жилищные сертификаты и ключи от новых квартир

С этим событием молодых туляков поздравила министр труда и социальной защиты региона Татьяна Абросимова.

В Тульской области вручают сертификаты, по которым можно самостоятельно приобрести жилье в любом населенном пункте региона. Воспользоваться ими могут дети-сироты старше 23 лет, проживающие в Тульской области и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Сертификат можно дополнить средствами маткапитала или собственными накоплениями и приобрести жильё большей площади.

Квартира должна находиться в Тульской области и отвечать всем санитарным нормам. Приобрести жильё в строящемся или аварийном доме не получится. Есть требования и к площади: она должна быть не меньше 33 кв. м. Сумма сертификата рассчитывается по среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, установленной в регионе.

– Предъявляются высокие требования к качеству жилья, министерство сопровождает каждого нуждающегося – на всех этапах организована помощь в юридических и имущественных вопросах. За текущий год уже выдано 35 квартир в Туле и Богородицке, – отметила Татьяна Абросимова.

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Семеро детей-сирот получили ключи от квартир в Новой Туле Новомосковске и Киреевске по договору специализированного найма. Через 5 лет эти квартиры можно будет оформить в собственность. В министерстве работает горячая линия, где можно получить подробную консультацию о мерах соцподдержки. Звонки принимаются по телефону 129.

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