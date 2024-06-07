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На ЕГЭ по информатике зарегистрировалось более 1000 тульских школьников
Фото Дмитрия Дзюбина.

На ЕГЭ по информатике зарегистрировалось более 1000 тульских школьников

А экзамен по иностранным языкам сдадут более 600.

7 и 8 июня проходит ЕГЭ информатике и иностранным языкам (устная часть). В Тульской области в эти дни будут работать 29 пунктов проведения экзаменов, где экзамен по информатике сдадут 1133 человека, а по иностранным языкам — 688.

В министерстве образования региона рассказали, что экзамен по информатике состоит из 27 заданий, выполняемых на компьютере, который не имеет выхода в Интернет. На выполнение отводится 3 часа 55 минут.

Установленный минимальный балл ЕГЭ по информатике, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 40 баллов. Результаты участники получат не позднее 20 июня.

В регионе ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, китайскому языкам. Процедура сдачи устной части экзамена проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры.

Продолжительность устной части экзамена — от 14 до 17 минут. Минимальный балл — 22 балла. Письменная и устная часть экзамена оцениваются в совокупности. Результаты станут известны не позднее 26 июня.

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сегодня, в 17:40 0
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