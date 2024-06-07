В Туле женщина с камнем атаковала автомобили и напала на мужчину с криками: «Чтоб ты сдох, Сережа!»

Вечером 6 июня во дворах на улице Первомайской развернулась странная картина: женщина пыталась разбить камнем припаркованный автомобиль. Запись с камер наблюдения попала в сеть. В конце видео соседи вышли во двор, чтобы остановить ее и прогнать с улицы.

Еще несколько видео с аморальным поведением тулячки слили в сеть жители соседних домов — они снимали происходящее с балконов.

Женщина кричала матом на весь двор: «Твари!», «Попробуйте, осудите!», «Чтобы вы все сдохли!». Затем напала на мужчину, владельца автомобиля, с криками «Чтоб ты сдох, Сережа!». Как сообщили очевидцы, она ударила его камнем по голове.

По информации Myslo, женщина напала на своего бывшего супруга. Один из автомобилей, который она пыталась разбить, принадлежал ему. Кроме того, тулячка повредила чужую машину, приняв ее за автомобиль новой супруги своего бывшего.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в полицию поступили заявления от бывшего мужа и от соседа — владельца пострадавшего автомобиля. По данным фактам МВД проводит проверку, все обстоятельства и причины устанавливаются.