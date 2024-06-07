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«Криволученские бани» в Туле продадут с аукциона
Фото «Российский аукционный дом»

«Криволученские бани» в Туле продадут с аукциона

Начальная цена лота – 33 303 000 рублей.

На электронной площадке выставили на продажу одни из самых старых тульских бань — «Криволученские», что на улице Доватора.

В аукционный лот входит участок земли площадью 2 198 кв. м, двухэтажное здание бани с пристройкой, верандами и навесом площадью 1 646,8 кв. м.

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Разговор о продаже бань начался еще в 2020 году, когда городские депутаты рассмотрели вопрос о приватизации муниципального имущества, в том числе и имущества ОАО «Лотос» (бани в разных частях города). 

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«Криволученские бани» были построены в 1938 году, через несколько лет после начала строительства Новотульского металлургического завода, когда в Криволучье для строителей и рабочих предприятия строили поселок Новая Тула (теперь Криволучье).

Долгое время фасад бань украшала яркая вывеска, настоящий арт-объект!

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Фото Myslo.

Она пропала вместе с приватизацией банного комплекса. В самой бане говорили, что вывеску сняли на время ремонта, а когда ремонт был окончен, вывеску просто не вернули на место. 

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Тула

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