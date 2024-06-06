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В Туле спасатели вытащили утят из западни в Платоновском парке: видео
Кадр из видео.

В Туле спасатели вытащили утят из западни в Платоновском парке: видео

Малыши провалились в сливной колодец.

В Платоновском парке Тулы утята подплыли к сливному колодцу, находящемуся в водоеме, и провалились сквозь решетку в трубу. Очевидцы обратились в Городскую службу спасения и попросили оказать помощь пернатым.

Спасатели, прибыв на место, приняли решение не пилить решетку для пуска в колодец, а спуститься под плотину водоема и попытаться подобраться к утятам через сливную трубу. От пернатых их отделяло 40 метров. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, сотрудники Городской службы спасения выловили утят сачком, поместили в ведро, вынесли обратно по трубе на свежий воздух и отпустили.

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