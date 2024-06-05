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Сотрудники МЧС начали патрулировать дикие пляжи

Сотрудники МЧС начали патрулировать дикие пляжи

Спасатели проверили неофициальные места отдыха в Узловском, Киреевском районе и городе Донском.

Чтобы избежать возникновения происшествий на водных объектах, сотрудники МЧС проводят рейды на пляжах. 

В этом году на территории области официально открыто 69 зон для отдыха. Как отметили в пресс-службе ведомства, чаще всего сотрудники МЧС выходят в рейды на дикие пляжи. 

— Чтобы не попасть в беду, в первую очередь следует избегать купания в незнакомых местах, специально не оборудованных для этой цели. При купании запрещается заплывать за границы зоны; подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамаранам, гидроциклам; нырять и долго находиться под водой; прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и других сооружений; долго находиться в холодной воде; подавать крики ложной тревоги, — отметили спасатели.

К слову, штраф за купание в несанкционированном месте составляет от 100 до 500 рублей. Меры воздействия применяет сотрудник администрации, который выходит в рейд вместе со спасателями. 

О разрешенных для купания местах читайте в материале Myslo

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