Сотрудники МЧС начали патрулировать дикие пляжи

Чтобы избежать возникновения происшествий на водных объектах, сотрудники МЧС проводят рейды на пляжах.

В этом году на территории области официально открыто 69 зон для отдыха. Как отметили в пресс-службе ведомства, чаще всего сотрудники МЧС выходят в рейды на дикие пляжи.

— Чтобы не попасть в беду, в первую очередь следует избегать купания в незнакомых местах, специально не оборудованных для этой цели. При купании запрещается заплывать за границы зоны; подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамаранам, гидроциклам; нырять и долго находиться под водой; прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и других сооружений; долго находиться в холодной воде; подавать крики ложной тревоги, — отметили спасатели.

К слову, штраф за купание в несанкционированном месте составляет от 100 до 500 рублей. Меры воздействия применяет сотрудник администрации, который выходит в рейд вместе со спасателями.