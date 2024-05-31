На каких пляжах можно отдохнуть в Туле: обзор Myslo

Фото Алексея Пирязева.

Корреспонденты Myslo проехались по пляжам в черте города. Мы посмотрели, что изменилось с прошлого года, какие удобства есть для комфортного отдыха.

Пляжи на р. Воронке

Где: недалеко от поселка Матвеевские Дачи, Привокзальный округ.

Как добраться: до конечной маршрутки № 35, а затем пешком до пляжа № 2. Либо на № 114 или 280 до ост. «Подгородние Дачи» и затем около 20 минут пешком до пляжа № 1. Для водителей: пляж № 1 — GPS: 54.1018741, 37.5603639.

Пляж № 1

Пляж на Воронке отдален от дач. Здесь созданы все условия для комфорта: большая бесплатная парковка, раздевалки, дежурство спасателей и медработника, туалет. Для детей — площадка и купальная зона. Нескучно будет и взрослым: на территории организован прокат сапбордов (800 руб./час) и катамаранов (1500 руб./час), каяков (1500 руб./час). Огромный плюс — наличие мангалов и беседок: здесь можно бесплатно пожарить мясо.

Пляж № 2

Как добраться: пляж № 2 — GPS: 54.099177, 37.558544.

Второй пляж значительно меньше и располагается с другой стороны. Здесь мало песка, однако место оборудовано всем необходимым — будкой для спасателя, мусорными урнами, лавочками, туалетом.

Оценка Myslo:

Зона отдыха «Велесов лес»

Где: село Борщёвка, Привокзальный район.

Как добраться: автобус № 169 Тула — Алёшня, остановка «Мерлиновка», затем пешком почти 2 км. Для водителей — GPS: 54.238357494655, 37.178701593811.

Пляж располагается на огороженной частной территории, есть бесплатная парковка. Вход на пляж платный — 300 рублей. Детям до 8 лет — вход бесплатный. Режим работы: будни — с 10.00 до 20.00, выходные — с 10.00 до 22.00. На территории — большой водоем. Есть три пляжные зоны, оборудованные зонтиками и шезлонгами. Можно забронировать беседку или коттедж — до 6 человек. В наличии — летний душ, туалет, детская и волейбольная площадки, настольный теннис. Можно взять в аренду сапборды (500 руб./час) и порыбачить (от 1000 руб.).

За безопасностью на водоеме следят спасатели, дежурит медработник.

Оценка Myslo:

Зона отдыха «Хомяковские поляны»

Где: поселок Хомяково, Зареченский район.

Как добраться: автобусом № 36, 36-а либо маршруткой № 66 до остановки «Пионерский лагерь» или «Станция Хомяково», затем пешком. Координаты для водителей — GPS: 54.276669, 37.611365.

Пляж располагается в лесопосадке. На входе — кафе и парковка, настольный теннис и волейбольная сетка. Тенистая зона отдыха подойдет тем, кто не любит загорать. Есть все удобства: раздевалки, туалет, урны. А еще здесь очень много лавочек и большой мостик для ныряния в воду. Дежурит медработник и спасатели.

Оценка Myslo:

Зона отдыха в Петровском квартале

Где: микрорайон Петровский квартал, Тула.

Как добраться: маршрутки № 66, 36, 36-а, автобус № 26, остановка «Петровский квартал». Для водителей — GPS: 54.194284, 37.515006.

Пляж в Петровском квартале располагается между многоэтажками и частным сектором. С двух сторон есть парковочные места. В этом году здесь установили шезлонги и навес. Много песка, но есть и зона отдыха на траве. Из удобств — две кабинки для переодевания, туалет.

На территории дежурит медработник и спасатели. На пляже нет волейбольной сетки, но если пройти дальше — найдете столики для игры в теннис, детскую площадку и супермаркеты.

Оценка Myslo:

Зона отдыха «Ильинка»

Где: деревня Крутое, Центральный округ Тулы.

Как добраться: на автобусе № 125 Автостанция Восточная — Прилепы до остановки «Деревня Крутое». Для водителей — GPS: 54.110300, 37.657166.

К зоне отдыха ведет хорошая грунтовая дорога. Пляж находится в окружении жилого сектора. По размеру — небольшой. Место идеально для семейного отдыха: есть отдельная детская площадка и огороженная зона для купания малышей. Из удобств — туалет, раздевалки, мусорки. Из минусов — придется поискать место для парковки.

За безопасностью следит спасатель, дежурит медработник.

Оценка Myslo:

Зона отдыха в п. Рассвет

Где: поселок Рассвет. Пруд в районе улицы 4-й проезд.

Как добраться: маршрутка № 122 до остановки «Рассвет», потом пешком. Для водителей — GPS: 54.160941,37.440645.

Зона отдыха находится неподалеку от поселка. Здесь относительно тихо. Территория пляжа небольшая, но есть все необходимое: будка спасателей и медработника, лавочки с навесом-треугольником, туалет. Для занятия спортом установлены турники. Есть еще сетка для игры в волейбол.

Из минусов — буйки расположены близко к берегу, местные поговаривают, что здесь довольно-таки глубоко.

Оценка Myslo:



Пляж на среднем пруду в Центральном парке

Где: в самом парке, ближе к ул. Тульского Рабочего полка.

Как добраться: троллейбус № 1, 2, 4, 5, 7; автобус № 18, 11, 28, 25; трамвай № 14. Маршрутки: № 9, 30, 33, 34, 35, 40к, 50, 51, 54, 58, 62. Для водителей — GPS: 54.182937, 37.578760.

Этот пляж не нуждается в представлении: он — один из самых доступных в черте города. Здесь есть все: спасательный пост, контейнер с раздельным сбором мусора, туалеты, раздевалки. Вокруг пляжа — лавочки и лежаки. Можно взять напрокат лодки (от 400 руб./час) и водные велосипеды (от 400 руб./час). Есть торговая точка, велопарковки и поле для пляжного волейбола. Для детей — комфортная зона в воде и большой детский городок.

Оценка Myslo:

Пляж «Обидимо»

Где: село Обидимо, Зареченский округ Тулы.

Как добраться: автобус № 162 Тула — Обидимо до конечной остановки, затем пешком. Для водителей — GPS: 54.301333, 37.394751.

Пляж огорожен, расположен далеко от жилой зоны среди природного ландшафта. За шлагбаумом начинается база отдыха с домиками и беседками — там парковка обойдется в 200 рублей за время пребывания. До шлагбаума парковка бесплатная, есть даже место для инвалидов.

Территория зоны отдыха большая. Есть несколько мест с небольшим козырьком. Можно арендовать зонтик (300 руб.) и шезлонг (500 руб.) за все время пребывания.

Есть Вейк Парк, где можно взять в аренду вейкборд: (350 руб. — в будни и 500 руб. — в выходные). Арендовать можно и тюбинг — (400 руб. — будни, 500 руб. — выходные). Для любителей активного отдыха растянута волейбольная сетка.

По удобствам здесь все тоже на пять с плюсом: раздевалки, спасатели, медики, бесплатный туалет. Есть даже продуктовый магазин и небольшое кафе.

Оценка Myslo:

На территории МО Тула 9 пляжей официально открыты для купания. Всего в области одобренных пляжей — 69. С полным списком можно ознакомиться здесь На территории МО Тула 9 пляжей



Не на многих из них есть прокат сапбордов. О своих любимых местах для активного и живописного отдыха рассказала главный редактор журнала «Модный город» Ирина Пшонкина.

— В черте города советую пляж на реке Воронке. Здесь сапы дают напрокат. Трассы достаточно длинные, можно доехать даже до Ясной Поляны. Проложить маршрут можно в разные стороны. Правда, стоит учитывать ветер и проплывающие мимо катера — они могут дать сильные волны.

Нравится пляж в Обидимо. Там, конечно, долго на сапах не покатаешься — мало места. Но, возможно, эта площадка подойдет тем, кто только начинает знакомство с сапбордом. Мне нравится там плавать. А еще в обидимском пляже есть прокат вейкбордов.

На мой взгляд, самый крутой пляж — в Кондуках. Там самые классные виды. Кататься на сапбордах можно не только на основном пруду, но и на других. Прокат снаряжения организован на трех точках. А еще там можно заплыть достаточно далеко. Ну и конечно, сделать красивые фото на фоне живописной местности!

Еще одно прекрасное место для катания на сапах — пруды в районе Донского, которые называют «Голубая вода». Там в начале двухтысячных были дискотеки, а сейчас — место для семейного отдыха. Он, конечно, меньше, чем в Кондуках, но немаленький — можно кататься часок-другой. Там невероятно много кувшинок! Кататься на сапах очень приятно, особенно с утра, когда кувшинки раскрываются. Очень красивые получаются фото!

Даже на пляже необходимо оставаться онлайн, чтобы делиться в Сети незабываемыми моментами летнего отдыха.

Рима Стрельникова — В каждый сезон есть свои популярные места. Весной — это дачные участки, деревни, базы отдыха, летом — это, конечно же, пляжи, — отмечает руководитель департамента по эксплуатации сети Tele2 Рима Стрельникова. — И в зависимости от востребованности этих локаций наши специалисты заблаговременно проводят настройку сети и улучшают качество связи там, где это особенно необходимо тулякам. Так, к купальному сезону 2024 года мы полностью готовы. Наши абоненты могут быть уверены, что в любимых зонах отдыха — на реке Воронке, недалеко от поселка Матвеевские Дачи, в Петровском квартале и других пляжах — интернет будет стабильным. Поэтому делитесь фото, грузите видео и отмечайте локации в социальных сетях — покажите, как вы умеете отдыхать! А мы будем продолжать работать для вас.

А что с безопасностью и порядком?

Администрация города постоянно обновляет оборудование на муниципальных пляжах и просит относиться бережно к лежакам и лавочкам.

Туляков просят соблюдать

чистоту на пляжах,

относить мусор в контейнеры.

В зонах отдыха запрещено распивать спиртные напитки. Если данный факт будет зафиксирован, то примут соответствующие меры. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, места периодически патрулируют сотрудники полиции в рамках плановых рейдов. Штраф за распитие спиртных напитков в общественных местах, согласно 20.20 КоАП РФ, составляет от 500 до 1500 рублей.

В случае если шумная пьяная компания мешает вашему отдыху, можно обратиться к дежурному спасателю или вызвать полицейских самостоятельно.