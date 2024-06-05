8 и 9 июня в Туле пройдет фестиваль джаза

PATIO JAZZ FEST состоится уже в третий раз.

В этом году среди участников фестиваля — музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, а также гости из солнечной Кубы.

Слушателей и зрителей ждут удивительные творческие коллаборации, самые разные стили и направления джазовой музыки и музыкальные импровизации.

Вход для всех желающих свободный. Рейтинг мероприятия: 0+

Программа фестиваля

8 июня — Казанская набережная

17.00 — Василий Еретин (Москва) & Билет на М.А.Р.С. (Тула),

18.00 — Ольга Андреева (Москва) & Билет на М.А.Р.С. (Тула),

19.00 — Юрий Ковешников (Москва) & Free Sound (Тула),

20.00 — Down Town Big Band (Москва, Тула),

джем солистов фестиваля.

9 июня — Ликёрка Лофт