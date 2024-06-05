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Делегация Тульской области примет участие в ПМЭФ-2024

Делегация Тульской области примет участие в ПМЭФ-2024

5-8 июня в Санкт-Петербурге пройдет XXVII Петербургский международный экономический форум.

В форуме примет участие делегация Тульской области во главе с врио губернатора Дмитрием Миляевым.

На стенде Тульской области будут презентованы ключевые инвестиционные проекты региона. Посетители познакомятся с промышленным и туристическим потенциалом, а также с приоритетными проектами, среди которых: Тульский межвузовский оборонный кампус; ИНТЦ «Композитная долина»; индустриальный парк и особая экономическая зона «Узловая»; Центр беспилотных систем; туристская территория «Кондуки»; Музейный квартал Тулы; международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего».

Дмитрий Миляев планирует принять участие в панельных сессиях форума, а также провести ряд переговоров с руководителями регионов и представителями крупных промышленных предприятий. На форуме будут подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

Последние восемь лет регион активно участвует в работе форума. Благодаря подписанным на ПМЭФ соглашениям с 2016 года Тульская область привлекла инвестиций на сумму более 600 млрд рублей.

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