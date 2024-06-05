Жители округа поздравили депутата Тульской гордумы Дмитрия Федотова с юбилеем

Уважаемый Дмитрий Иванович!

Примите от старших по домам, активистов и жителей округа самые теплые и сердечные поздравления с 50-ти летним юбилеем!

Вы — человек слова и дела, патриот своего района, города и страны! Чуткий и внимательный к нашим обращениям и просьбам, постоянно дарите людям поддержку, помощь, внимание и заботу.

Ваша работа вызывает искреннюю признательность и благодарность туляков!

Пусть эта дата станет не только промежуточным итогом выполненных жизненных задач и целей, а так же даст старт новым грандиозным планам и задумкам. Как всегда, оптимистично и смело смотрите в будущее и продолжайте заражать нас жизнелюбием и позитивом.

Желаем, чтобы Ваша жизнь была наполнена яркими красками и радостью!

Крепкого Вам здоровья, неисчерпаемой энергии, огромных возможностей, мира и тепла в семье, много сил и поддержки от «госпожи удачи»!

С уважением: Перепелкина В. В., Потапов А. М., Кульнева А. Б., Ефременкова В. П., Гачегова Т. И., Парамонова С. А., Захарова Г. В., Терехова Г. Н., Брик Е. Г., Томалак Н. В., Шапугина Н. Е., Фуфаев В. В., Хвостишкова В. А. и др. (всего 263 представителя жителей МКД и территорий частного домовладения Пролетарского округа).