Жители округа поздравили депутата Тульской гордумы Дмитрия Федотова с юбилеем

Уважаемый Дмитрий Иванович!
Примите от старших по домам, активистов и жителей округа самые теплые и сердечные поздравления с 50-ти летним юбилеем!
Вы — человек слова и дела, патриот своего района, города и страны! Чуткий и внимательный к нашим обращениям и просьбам, постоянно дарите людям поддержку, помощь, внимание и заботу.
Ваша работа вызывает искреннюю признательность и благодарность туляков!
Пусть эта дата станет не только промежуточным итогом выполненных жизненных задач и целей, а так же даст старт новым грандиозным планам и задумкам. Как всегда, оптимистично и смело смотрите в будущее и продолжайте заражать нас жизнелюбием и позитивом.
Желаем, чтобы Ваша жизнь была наполнена яркими красками и радостью!
Крепкого Вам здоровья, неисчерпаемой энергии, огромных возможностей, мира и тепла в семье, много сил и поддержки от «госпожи удачи»!