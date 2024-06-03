Клещи покусали туляков 161 раз на прошедшей неделе

Фото Алексея Пирязева.

Всего Роспотребнадзор зафиксировал 791 случай присасывания клещей в Тульской области в этом сезоне.

За прошедшую неделю 161 человек обратился за медицинской помощью с укусами клещей, 30 из пострадавших — дети. За аналогичный период прошлого года таких случаев было 167.

Чаще всего клещи присасываются на придомовой территории (41,6%), на территории садово-огородных товариществ (29%), при посещении лесов (8,7%) и на других территориях (20,7%).

За период мониторинга исследовано 754 клеща, снятых с людей, и 255 клещей из объектов окружающей среды. Из них 11,9% заражены боррелиями, анаплазмой — 4,2%, эрлихиями — 0,5%.