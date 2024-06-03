Смертельное ДТП с пятью автомобилями в Щекинском районе: суд вынес приговор виновнику

Фото из архива Myslo.

Щекинский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело Джахида Мамедова, обвиняемого в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть людей (п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Массовое ДТП произошло 10 мая 2023 года на трассе М-2. Суд установил, что Джахид Мамедов, не имея прав на управление, ехал за рулем KIA RIO со скоростью 144 км/ч. Не выбрав безопасную дистанцию, он перестроился на обочину по ходу своего движения и столкнулся с двигавшимся в попутном с ним направлении Volkswagen Jetta. Это повлекло неуправляемый занос последнего: транспортное средство вылетело на встречную полосу и врезалось в Subaru Outback, Toyota Corolla и еще один KIA.

От полученных повреждений водитель Volkswagen Jetta скончался на месте происшествия. Пассажиры Toyota Corolla и KIA в результате ДТП получили различные травмы, по степени тяжести — от легкого до тяжкого вреда здоровью. За рулем Toyota Corolla находилась хореограф из Орла — Юлия Алешина. Она скончалась через несколько дней в реанимации.

В судебном заседании Джахид Мамедов признал вину полностью и раскаялся. Суд приговорил его к 9 годам исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС на 3 года.

С осужденного в пользу пострадавших и родственников погибших взыскано

3,8 млн рублей в возмещение причиненного морального вреда.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения в отношении осужденного в виде заключения под стражу оставлена без изменения. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.