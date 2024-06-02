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Как в Центральном парке Тулы отметили День защиты детей
Фото Екатерины Беловой.

Как в Центральном парке Тулы отметили День защиты детей

Больше трех тысяч туляков поучаствовали в мастер-классах и спортивных соревнованиях. Как это было, смотрите в фоторепортаже Myslo.

В субботу, 1 июня в Центральном парке им. П. П. Белоусова масштабно отметили День защиты детей. Здесь устроили праздник для тульских семей. 

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В доме детского творчества прошел тренинг писателя, основателя «Азбуки семьи» Дианы Машковой. Тульский областной экзотариум провел конкурсы и викторины о животных, спасатели и инспекторы ГАИ организовали выставку служебных автомобилей, а энергетики провели урок энергобезопасности.

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В спортгородке парка прошел мастер-класс от волейбольных династий региона, организованный ВК «Тулица», а на фонтанной площади работали площадки Академии футбола и тенниса Александра Островского и Федерации беговелоспорта Тульской области.

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Также можно было проверить здоровье и получить консультацию по вопросам семейного права.

Праздник в Центральном парке прошел в рамках федерального проекта «Большие семейные выходные», посвященного Году семьи и способствующего достижению целей нацпроекта «Демография».

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Татьяна Абросимова, министр труда и социальной защиты Тульской области:

— Сегодня правительство уделяет много внимания подрастающему поколению. На территории Тульской области проживает больше 200 тысяч детей разного возраста. Для них возводятся школы, детские сады, спортивные объекты. Очень хочется, чтобы ребята выросли новыми героями, новыми чемпионами. 

Для каждого ребенка семья — основа гармоничного развития. Любовь и взаимоуважение, соблюдение семейных традиций — это ключевые человеческие ценности. В Тульской области много дружных, талантливых семей, многие из которых присутствуют сегодня на нашем празднике. 

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Дмитрий Яковлев, министр спорта Тульской области:

— Сегодня в Тульской области создаются комфортные условия для занятия спортом. Сделано многое, но предстоит сделать еще больше. Спорт — важная составляющая для развития детей. Приятно, что сегодня в парке мы можем представить некоторые направления, в которых можно развиваться. У нас здесь волейбол, бокс, теннис, беговелы, тхэквондо. И видно, что детям это интересно, они участвуют в мастер-классах по несколько раз.

На праздник в парке пришли более трех тысяч туляков. 

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Надежда и Полина: 

— Ребенку здесь очень нравится. Весело, ярко, интересно. Мы гуляем уже больше трех часов, и Полина уходить не хочет. Ну, а раз счастлив ребенок, то счастлива и мама. Классно, что организовали такой праздник в парке. Мы и посмотрели, и порисовали. Думаю, такое запомнится надолго!

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Анастасия и София: 

— Пришла на праздник с младшей сестрой. И она изучила уже все мастер-классы. Сестра — стеснительный ребенок, но здесь она раскрылась: общается с ведущими, знакомится со сверстниками. Устраивать семейные выходные — отличная идея, особенно учитывая, насколько все заняты на буднях. Это возможность провести время ярко и интересно.

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Михаил и Алиса:

— Мы пришли на соревнования по беговелу, потому что ребенок занимается этим видом спорта. Ну и гуляем, едим, наслаждаемся летом. Что еще нужно для отличных выходных?

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Автор:
сегодня, в 15:42 +4
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