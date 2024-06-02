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«Музейное лето в Туле»: выставка и концерт, посвященные юбилеям Глинки и Пушкина
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

«Музейное лето в Туле»: выставка и концерт, посвященные юбилеям Глинки и Пушкина

1 июня в филармонии состоялись мероприятия, приуроченные к 220-летию композитора Михаила Глинки и 225-летию писателя и поэта Александра Пушкина.

Гостей приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

-  «Музейное лето в Туле» — это культурно-просветительский проект, в основе которого стоят традиции тульской земли и имена великих исторических личностей. Глинка и Пушкин внесли неоценимый вклад в мировую культуру, они являются основоположниками русского классического искусства. В рамках проекта нас ждет много разноформатных событий, посвященных их юбилеям, — сказала Татьяна Рыбкина.

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На выставке «Михаил Глинка. Музыкальные путешествия» представлены документы из коллекции Российского национального музея музыки и Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Среди них — портреты М. И. Глинки разных лет, его музыкальные рукописи, старинные нотные издания и многое другое. Мультимедийный раздел выставки включает фондовые записи опер М. И. Глинки «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила», его вокальных и инструментальных сочинений.

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Продолжился вечер концертом «Глинка и Пушкин» с участием Тульского филармонического симфонического оркестра и лауреатов международных конкурсов — солистов музыкального театра «Геликон-опера» и Большого театра России под управлением дирижера Московской государственной филармонии Игоря Манашерова. В программе прозвучали симфонические произведения и фрагменты опер М. Глинки, А. Даргомыжского, М. Мусоргского и П. Чайковского, связанные с сюжетами произведений А. С. Пушкина.

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Татьяна Рыбкина поблагодарила федеральные музеи и ведущие музыкальные коллективы страны за участие в культурной жизни Тульской области.

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