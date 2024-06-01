В Центральном парке начал работать прокат катамаранов и лодок

Фото ГУ ТО "Тульские парки".

Сотрудники профильного отдела ГУ ТО «Тульские парки» завершили работы по перевозке и установке лежаков, зонтов, катамаранов и лодок в Центральном парке. Осуществлена приемка пляжа уполномоченными должностными лицами ГИМС и Роспотребнадзора.

В этом году уже организованы работы по обновлению песка на всей пляжной территории, исследованию воды, проведен водолазный осмотр и очистка дна купальной зоны.

В администрации напомнили, что на пляже Центрального парка установлен пирс и пристань, обустроен современный спасательный пост, организована детская купальная зона.

На пляже работают фельдшер и квалифицированные спасатели. Для удобства и комфорта посетителей установлены кабинки для переодевания и удобные лежаки, воспользоваться которыми можно бесплатно. Для тех, кому не хочется проводить время под прямыми солнечными лучами, установлена веранда с навесом.

Для организации водного досуга маломобильных посетителей пляжа ЦПКиО приобретено специальное кресло, с помощью которого люди с ограниченными возможностями здоровья смогут купаться.

Организован прокат катамаранов и лодок. С тарифами можно ознакомиться на сайте «Тульских парков».