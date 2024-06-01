Тулячка предложила создать новый маршрут общественного транспорта от Петровского квартала до Щегловской Засеки

Фото из архива Myslo.

По ее мнению, это значительно упростит и сократит время в пути до работы многих горожан.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Алиса. Она предложила вынести на общественное обсуждение предложение по созданию нового маршрута общественного транспорта — от Петровского квартала до Щегловской Засеки.

— На данный момент нет прямого транспортного сообщения между этими районами. Петровский квартал — новый густонаселённый развивающийся район, а в Щегловской Засеке сосредоточено большое количество предприятий, где работает огромное количество туляков.

Создание нового маршрута или продление уже имеющихся (например, трамвая № 3 до КФ «Ясная Поляна») значительно упростит и сократит время в пути до работы, поможет снизить трафик дорожного движения, так как многие люди смогут добираться на работу и обратно на общественном транспорте, — написала тулячка.

По ее мнению, этот маршрут также можно пустить через улицу Чмутова, Павшинский мост.

Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Нужен ли такой маршрут?