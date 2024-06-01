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Тулячка предложила создать новый маршрут общественного транспорта от Петровского квартала до Щегловской Засеки
Фото из архива Myslo.

Тулячка предложила создать новый маршрут общественного транспорта от Петровского квартала до Щегловской Засеки

По ее мнению, это значительно упростит и сократит время в пути до работы многих горожан.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Алиса. Она предложила вынести на общественное обсуждение предложение по созданию нового маршрута общественного транспорта — от Петровского квартала до Щегловской  Засеки.

— На данный момент нет прямого транспортного сообщения между этими районами. Петровский квартал — новый густонаселённый развивающийся район, а в Щегловской Засеке сосредоточено большое количество предприятий, где работает огромное количество туляков. 

Создание нового маршрута или продление уже имеющихся (например, трамвая № 3 до КФ «Ясная Поляна») значительно упростит и сократит время в пути до работы, поможет снизить трафик дорожного движения, так как многие люди смогут добираться на работу и обратно на общественном транспорте, — написала тулячка.

По ее мнению, этот маршрут также можно пустить через улицу Чмутова, Павшинский мост.

 

Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Нужен ли такой маршрут?

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