Туляков напугали громкие хлопки в небе

Громкие хлопки слышали жители Тулы, Новомосковска, Щекино, Кимовска, Богородицка. Об этом они рассказали в соцсетях.
Предположительно, причиной грохота стал переход авиации на сверхзвук.
Утром 1 июня грохот услышали жители из разных частей региона.
Громкие хлопки слышали жители Тулы, Новомосковска, Щекино, Кимовска, Богородицка. Об этом они рассказали в соцсетях.
Предположительно, причиной грохота стал переход авиации на сверхзвук.
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