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Туляков напугали громкие хлопки в небе

Туляков напугали громкие хлопки в небе

Утром 1 июня грохот услышали жители из разных частей региона.

Громкие хлопки слышали жители Тулы, Новомосковска, Щекино, Кимовска, Богородицка. Об этом они рассказали в соцсетях.

Предположительно, причиной грохота стал переход авиации на сверхзвук.

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