  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульскому ветерану Василию Мирошниченко исполнилось сто лет - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульскому ветерану Василию Мирошниченко исполнилось сто лет
Фото Алексея Пирязева.

Тульскому ветерану Василию Мирошниченко исполнилось сто лет

1 июня Василий Маркович отмечает вековой юбилей.

Почетный гражданин города Тулы Василий Маркович Мирошниченко 
— один из немногих ветеранов в Туле, который до сих пор охотно общается с молодежью, выступает в школах, делится своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне.

Когда началась война, Василию Мирошниченко было 17 лет.

— Мы, мальчишки, побежали записываться на фронт, но нас развернули — рано! Мобилизацию для нас объявили только в июле. Меня зачислили в саперно-строительный батальон, во взвод минеров.

PAV-8543.jpg

Затем Василий Маркович служил в артснабжении — доставлял снаряды на передовую. В Сталин­градской битве уже участвовал как командир расчета 76-миллиметровых орудий. Был ранен три раза: в ногу, в плечо, а третье ранение — в шею и голову. После госпиталя Василия Марковича направили в Саранское училище артиллерийской инструментальной разведки. 
Через полгода Мирошниченко вышел оттуда младшим лейтенантом — и сразу на фронт, командиром взвода оптической разведки. В феврале 1944 года участвовал в ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки, затем было освобождение Одессы. Победу Василий Мирош­ниченко встретил в Бранденбурге.

— В мае 1945 года я находился в районе города Потсдама. Когда объявили о Победе — мы все до последнего патрона выпустили в воздух! Шапки — вверх! Обнимались, радовались… Мужики плакали. Я до сих пор всё это помню очень четко. 

В мирное время 35 лет Василий Маркович посвятил обучению, воспитанию, подготовке молодежной смены рабочего класса. Сейчас Василия Марковича окружает большая дружная семья: супруга Ираида Анатольевна, дочь Инна, внук Дмитрий, внучка Инна и пятеро правнуков!

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 10:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
юбилейсто летветеран Великой Отечественной войны
Люди
Василий Мирошниченко
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляков напугали громкие хлопки в небе
Туляков напугали громкие хлопки в небе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.