Тульскому ветерану Василию Мирошниченко исполнилось сто лет

Фото Алексея Пирязева.

Почетный гражданин города Тулы Василий Маркович Мирошниченко

— один из немногих ветеранов в Туле, который до сих пор охотно общается с молодежью, выступает в школах, делится своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне.

Когда началась война, Василию Мирошниченко было 17 лет.

— Мы, мальчишки, побежали записываться на фронт, но нас развернули — рано! Мобилизацию для нас объявили только в июле. Меня зачислили в саперно-строительный батальон, во взвод минеров.

Затем Василий Маркович служил в артснабжении — доставлял снаряды на передовую. В Сталин­градской битве уже участвовал как командир расчета 76-миллиметровых орудий. Был ранен три раза: в ногу, в плечо, а третье ранение — в шею и голову. После госпиталя Василия Марковича направили в Саранское училище артиллерийской инструментальной разведки.

Через полгода Мирошниченко вышел оттуда младшим лейтенантом — и сразу на фронт, командиром взвода оптической разведки. В феврале 1944 года участвовал в ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки, затем было освобождение Одессы. Победу Василий Мирош­ниченко встретил в Бранденбурге.

— В мае 1945 года я находился в районе города Потсдама. Когда объявили о Победе — мы все до последнего патрона выпустили в воздух! Шапки — вверх! Обнимались, радовались… Мужики плакали. Я до сих пор всё это помню очень четко.

В мирное время 35 лет Василий Маркович посвятил обучению, воспитанию, подготовке молодежной смены рабочего класса. Сейчас Василия Марковича окружает большая дружная семья: супруга Ираида Анатольевна, дочь Инна, внук Дмитрий, внучка Инна и пятеро правнуков!